В Скопинском районе состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии

После выступления докладчиков члены комиссии обсудили проекты решений и задали интересующих их вопросы.

Общество

В понедельник, 6 марта, в здании администрации Скопинского района состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством заместителя главы администрации по социальным вопросам и гарантиям Александра Соловьёва.

В зале присутствовали представители администрации, Роспотребнадзора, Скопинской ЦРБ, директора МКП «Жилсервис» и ООО «Жилстрой», а также главы городских и сельских поселений муниципалитета.

На заседании были рассмотрены три вопроса: о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Скопинского района в весеннее-паводковый период 2017 года; о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям среди населения муниципалитета в 2017 году, также во втором вопросе говорилось об иммунизации лиц, призванных на военную службу. Третий вопрос звучал так: «О дополнительных мероприятиях, направленных на профилактику сибирской язвы в Скопинском районе».

После выступления докладчиков члены комиссии обсудили проекты решений и задали интересующих их вопросы.