В Скопинском районе состоялось заседание комиссии по формированию здорового образа жизни обучающихся

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики администрации Скопинского района.

Общество

В соответствии с планом работы Комиссии на 2017 год по формированию здорового образа жизни обучающихся, в администрации Скопинского района состоялось заседание комиссии под председательством заместителя главы администрации по социальным вопросам и гарантиям Александра Соловьёва.

На повестке дня был рассмотрен вопрос об Организации спортивно-оздоровительной работы, направленной на формирование у обучающихся мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни.

Докладчиками по рассматриваемому вопросу выступили: начальник отдела по физической культуре и спорту Владимир Гамаюнов, директор МБОУ «Мало-Шелемишевская СОШ» Людмила Лунина, директор МБОУ «Побединская СОШ» Надежда Баландина.

Ими было отмечено, что развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики администрации Скопинского района, акцентирована важность работы, направленной на формирование здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Организация спортивно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности, так в учебные планы с 1 по 11 классы включены 3 урока физической культуры в неделю. На базе школ ведут занятия секций тренеры Скопинской ДЮШС. В 2016 году спортсменам Скопинского района присвоено 532 спортивных разряда (для сравнения в 2014году присвоено 3 спортивных разряда воспитанникам ДЮШС).

Учащиеся Скопинского района успешно выступают на региональных и федеральных этапах соревнований по разным видам спорта. Таким образом, результативность индивидуальных достижений юных спортсменов растёт. В школах проводятся акции «Мы против наркотиков», «Жизнь без вредных привычек» и др.

Подводя итоги заседания, комиссия решила продолжить проведение активной целенаправленной работы: по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся школ Скопинского района, по поиску новых форм организации массовой физкультурно-оздоровительной работы, по совершенствованию материально-технической базы образовательных учреждений.