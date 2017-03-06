В Скопинском районе состоялось расширенное заседание КЧС

В рамках заседания члены комиссии заслушали доклад начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Скопинского района Сергея Болдина.

Общество

В понедельник, 6 марта, состоялось расширенное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Скопинского района, под председательством заместителя главы администрации по развитию инфраструктуры, строительству и ЖКХ Юрия Бобкова.

В рамках заседания члены комиссии заслушали доклад начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Скопинского района Сергея Болдина по вопросу «О готовности органов управления, сил и средств звена территориальной подсистемы РСЧС Скопинского муниципального района к пропуску паводковых вод в 2017 году и обеспечение безопасности людей на водных объектах». После чего состоялось обсуждение наиболее актуальных вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, и были приняты соответствующие решения.

В завершении председатель комиссии Юрий Бобков рекомендовал главам городских и сельских поселений, службам и организациям, присутствующим на заседании, представить в КЧС и ОПБ района до 13 марта этого года через отдел по делам ГО и ЧС района доклады об исполнении мероприятий и готовности к организованному пропуску паводковых вод.