В Скопинском районе состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения

На повестке дня было поднято пять вопросов.

Общество

22 декабря в здании администрации Скопинского района состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения под руководством зам естителя главы по развитию инфраст руктуры, ЖКХ и капитальному строительству Юр ия Бобкова. На повестке дня было поднято пять вопросов.

Первым для обсуждения и решения стал анализ дорожно-транспор тных происшествий на территории Скопинского муниципального района за 4 квартал 2016 года. С докладом по этому вопросу выступил вр.и.о. начальника ОГИБДД МО МВД России «Скопинский», капитан Михаил Трушин, который озвучил статистику, согласно данным которой, в 2016 году по сравнению с прошедшим годом увеличилось количество совершенных ДТП. Такая статистика вынуждает искать более эффективные меры безопасности дорожного движения и усиленного контроля, как одной из главных мер безопасности.

Вторым аспектом для изучения в рамках заседания комиссии стали меры, принимаемые для обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах и улично-дорожной сети населенных пунктов на территории Скопинского муниципального района в зимний период 2016-2017 г.г. На комиссии был упомянут случай в селе Пупки, когда организованные в этом году работы по восстановлению водоснабжения, проходили с нарушениями норм безопасности дорожного движения. Во избежание создания аварийно-опасной ситуации на дорогах, необходимо проявлять максимальную бдительность и строгость по отношению к злостным нарушителям. В особенности, необходимо усилить контроль в праздничные и предпраздничные дни, когда возникает напряженная обстановка на дорогах.

После трагических событий, произошедших в Ханты-Мансийске, вопрос организаци и и проведения перевозок детей приобрел особую актуальность. Как отметила в своем докладе начальник управления образования Галина Буценко, на сегодняшний день проводится масштабная работа по проведению инструктажа, как среди водителей, так и среди школьников, обязательные предрейсовые и послерейсовые осмотры автобусов. На настоящий момент автобусы для перевозки детей соответствуют ГОСТам, но уже в 2017 году согласно нормам они будут признаны устаревшими, срок их эксплуатации превысит 10 лет. Поэтому в этом плане следует принять должные меры.

С докладом по реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании – Скопинский муниципальный район Рязанской области на 2015-2020 годы» выступил секретарь комиссии по БДД Владимир Будулев. Он ознакомил присутствующих о проведенных на территории района мероприятиях и планах на будущее в рамках этой деятельности.

«Получив подробные отчёты по рассматриваемым вопросам, нам нужно все проанализировать , занести в протокол и вынести решения по нормализации ситуации», - заключил замести тель главы по развитию инфраст руктуры, ЖКХ и капитальному строительству Юрий Бобков.