В Скопинском районе состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения
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На повестке дня было поднято пять вопросов.
22 декабря в здании администрации Скопинского района состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения под руководством зам
Первым для обсуждения и решения стал анализ дорожно-транспор
Вторым аспектом для изучения в рамках заседания комиссии стали меры, принимаемые для обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах и улично-дорожной сети населенных пунктов на территории Скопинского муниципального района в зимний период 2016-2017 г.г. На комиссии был упомянут случай в селе Пупки, когда организованные в этом году работы по восстановлению водоснабжения, проходили с нарушениями норм безопасности дорожного движения. Во избежание создания аварийно-опасной ситуации на дорогах, необходимо проявлять максимальную бдительность и строгость по отношению к злостным нарушителям. В особенности, необходимо усилить контроль в праздничные и предпраздничные дни, когда возникает напряженная обстановка на дорогах.
После трагических событий, произошедших в Ханты-Мансийске, вопрос организаци
С докладом по реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании – Скопинский муниципальный район Рязанской области на 2015-2020 годы» выступил секретарь комиссии по БДД Владимир Будулев. Он ознакомил присутствующих о проведенных на территории района мероприятиях и планах на будущее в рамках этой деятельности.
«Получив подробные отчёты по рассматриваемым вопросам, нам нужно все проанализировать