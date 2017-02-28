В Скопинском районе состоялось очередное заседание Думы

На заседании депутатами были рассмотрены вопросы, касающиеся внесения изменений в решение Думы о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Общество

В понедельник, 27 февраля, в здании администрации Скопинского района прошло очередное заседание думы муниципального образования под председательством Вячеслава Затяжных.

На заседании депутатами были рассмотрены вопросы, касающиеся внесения изменений в решение Думы о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. С информацией на эту тему выступила и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию, начальник финансово-казначейского управления администрации Наталья Пигарина.

Так же на Думе были рассмотрены вопросы об утверждении правил землепользования и застройки Вослебовского, Горловского, Ильинского и Полянского поселений, вопросы о внесении изменений в положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования.

Один из последних вопросов – рассмотрение кандидатур работников МКП «Жилсервис» для награждения Почетными грамотами Главы муниципального образования, в преддверии дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Заключительным вопросом стало назначение даты проведения очередного заседания Думы.

После выступления докладчиков по данным вопросам депутаты Думы приняли ряд решений и дали необходимые рекомендации ответственным лицам.