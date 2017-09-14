В Скопинском районе состоялись соревнования дружин юных пожарных

В программу соревнований вошли – боевое развертывание, преодоление стометровой полосы, пожарная эстафета.

Общество

В среду, 13 сентября, на стадионе «Юность» в селе Успенское Скопинского района прошли соревнования дружин юных пожарных, организованные управлением образования Скопинского района и Скопинским ВДПО.

В мероприятии приняли участие команды всех образовательных учреждений. Почётными гостями мероприятия стали представители районной администрации и ВДПО. Обращаясь к участникам, инструктор ВДПО Николай Улитин поблагодарил за проявленный интерес к пожарно-спасательному спорту, пожелал удачи на всех этапах соревнований и выразил надежду, что в дальнейшем ребята свяжут свою жизнь с пожарной службой.

В программу соревнований вошли – боевое развертывание, преодоление стометровой полосы, пожарная эстафета. На каждом этапе были определены победители. По итогам всех соревнований места распределились следующим образом. Первое место – у команды из Побединской школы, второе - у Ильинских ребят и третье место по праву досталось команде №1 из Вослебовской школы.

Также, в рамках месячника безопасности во всех школах Скопинского района прошли уроки безопасности с практической тренировкой эвакуации из здания при угрозе возникновения пожара, были организованы экскурсии в пожарные части, проведены встречи с ветеранами и работниками пожарной службы, а среди младших школьников состоялся конкурс рисунков на противопожарную тематику.