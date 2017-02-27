В Скопинском районе реализуются меры, направленные на формирование позитивного образа учителя и школы

В настоящее время проводится работа по поддержке выпускников 11 классов, изъявивших желание продолжить обучение в РГУ им. С.А. Есенина на педагогических факультетах.

Общество

Популярность педагогического образования в России в последние годы растёт. Ключевая причина - рост престижности профессии учителя в обществе. В рамках поручений, данных Президентом РФ Путиным В.В., в общеобразовательных организациях Скопинского района, как и во всей РФ, реализуются меры, направленные на формирование позитивного образа учителя и школы.

В настоящее время проводится работа по поддержке выпускников 11 классов, изъявивших желание продолжить обучение в РГУ им. С.А. Есенина на педагогических факультетах.

Управление образования проводит мероприятия и реализует проекты, призванные повысить авторитет педагога в современном обществе: в районе функционирует клуб ветеранов педагогического труда, выпускаются сборники рассказов и очерков о педагогических династиях, участниках Великой Отечественной войны, а также сборники творческих работ сельских учителей, организуются муниципальные этапы Всероссийских профессиональных конкурсов.

Важным шагом, предпринятым администрацией муниципалитета в рамках исполнения Поручений Президента РФ, стала ликвидация с 1 сентября 2016 года двухсменного режима в Побединской школе. Помещения, не используемые Побединским детским садом, переданы школе. В них разместились учебные кабинеты для учащихся 1-3 классов. Классы капитально отремонтированы и оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС.