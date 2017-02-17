В Скопинском районе прошли мероприятия, посвящённые 80-летию ОАО «Рязаньавтодор»

Юбилей в Скопинском районе решили отметить, в том числе, и соревнованиями по мини-футболу.

Общество

«Рязаньавтодор» – старейшая дорожная организация Рязанской области, созданная в 1937 году. Она является одной из крупнейших дорожно-строительных организаций региона и имеет огромный производственный потенциал. В этом году предприятие отмечает 80 лет со дня основания.

В преддверии этой даты 17 февраля Скопинская земля встречала гостей: генерального директора ОАО «Рязаньавтодор» Валерия Бебко, первого заместителя генерального директора Геннадия Овечкина и главного инженера Евгения Межорина, а также директоров всех ДРСУ Рязанской области.

С приветственными словами к собравшимся обратились глава администрации Скопинского района Александр Боков и генеральный директор ОАО «Рязаньавтодор» Валерий Бебко.

– Те запросы, которые граждане делают по поводу состояния уже существующих дорог и строительства новых – очень высокие. И, наверно, нет нужды говорить вам о том, какую серьёзную работу вы выполняете, насколько ваша деятельность важна для граждан, проживающих в Рязанской области, – отметил Александр Боков. – Большое вам спасибо, коллеги, за то, что вы помогаете справляться с этими проблемами, потому что без надлежащего транспортного обслуживания и грузосообщения невозможно решать другие, более серьёзные задачи.

Юбилей в Скопинском районе решили отметить соревнованиями по мини-футболу. В зале ДЮСШ «Старт» за победу боролись дорожники из 12 районов Рязанской области, представители ОАО «Рязаньавтодор» и проектно-изыскательного института «Автодормостпроект».

В этот же день в здании администрации Скопинского района состоялось рабочее совещание руководства ОАО «Рязаньавтодор» и главных инженеров филиалов данной организации. На нём присутствующие обсудили основные вопросы, которые возникают у руководства районных ДРСУ по дальнейшей работе в плане ямочного, капитального ремонтов и строительства дорог в этом сезоне.

Сотрудничество администрации Скопинского района с ОАО «Рязаньавтодор» ведётся уже много лет. За это время в Скопинском районе заметно улучшилось дорожное полотно, был построен не один километр дорог. Только за 2016 год за счёт средств муниципальных дорожных фондов и государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Рязанской области на 2014-2020 годы» произведён капитальный ремонт более 7,9 километров муниципальных автомобильных дорог на сумму 9,2 млн. рублей.