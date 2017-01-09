В Скопинском районе прошла Рождественская ёлка

Зажигательные песни, яркие танцы и сладкие угощения – всё это стало неотъемлемой частью рождественского праздника.

Общество

Рождественская ёлка – самое ожидаемое событие для детей Скопинского района в разгар длительных выходных, ведь Рождество – это самый добрый праздник на земле. В этот день вокруг царит только благополучие, а дома наполняются весёлым смехом и ароматными рождественскими угощениями. Поэтому именно 7 января работники отдела культуры традиционно проводят праздник для ребят – Рождественскую ёлку. В этот день малыши и дети постарше имеют возможность в последний раз перед учёбой окунуться в зимнюю Рождественскую сказку, которая наполнена яркими событиями и интересными героями.

В этом году дети провели праздник с Бабой Ягой, которая собралась на ёлку, но потеряла свою улыбку, а также с её непослушным, но очень преданным котом, который всюду следовал за ней. На помощь в поиске улыбки старушке пришли лесные звери, главные персонажи любой новогодней ёлки – дед Мороз и Снегурочка и, конечно же, дети, собравшиеся в зале. Такой дружной и большой компанией они быстро разыскали недостающий праздничный элемент, а после, встав в хоровод, веселились и пели.

Зажигательные песни, яркие танцы и сладкие угощения – всё это стало неотъемлемой частью рождественского праздника. В завершении каждый ребёнок мог подняться на сцену, чтобы спеть деду Морозу песенку или рассказать стихотворение.