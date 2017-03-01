В Скопинском районе прошёл выездной приём заместителя министра молодёжной политики, физической культуры и спорта

Самыми распространёнными были вопросы о создании комфортных условий в помещениях для занятий спортом.

Общество

В среду, 1 марта, в общественной приёмной губернатора Рязанской области в здании администрации Скопинского района прошёл выездной личный приём заместителя министра молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Елены Сорокиной.

К Елене Борисовне обратились не только жители Скопинского района, но и граждане города Скопина, тренеры молодых спортсменов и их родители. Самыми распространёнными были вопросы об участии воспитанников в различных соревнованиях, а также о создании комфортных условий в помещениях для занятий спортом.

Заместитель министра дала пояснения по всем озвученным вопросам и заверила жителей, что готова оказать любую помощь в решении возникающих проблем.