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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_skopinskom_rajone_proshjol_smotr_stroja_i_pesni/

В Скопинском районе прошёл смотр строя и песни
В смотре приняли участие как старшеклассники, так и учащиеся начальных классов Чулковской школы.

Общество   93

В канун праздничных дней в Чулковской школе Скопинского района состоялось значимое мероприятие патриотической направленности, смотр-конкурс строя и песни. Поддержать ребят и поздравить с наступающим праздником пришли педагоги школы, приглашённые гости, а также почётный гость, полковник в запасе, ветеран вооруженных сил РФ, сотрудник местного отделения ДОСААФ по городу Скопину и Скопинскому району Андрей Витих. 
Во все времена Россия славилась военной выправкой, солдатской доблестью, отвагой и задушевной песней, которая может дать силы на самый тяжелый, ответственный бой. Все эти качества и показывали школьники на данном мероприятии. 
В смотре приняли участие как старшеклассники, так и учащиеся начальных классов, причём малыши ничем не уступали взрослым ребятам в бравом задоре и исполняли строевую песню даже с ещё большим азартом и старанием. 