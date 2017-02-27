В Скопинском районе прошёл смотр строя и песни

В смотре приняли участие как старшеклассники, так и учащиеся начальных классов Чулковской школы.

Общество

В канун праздничных дней в Чулковской школе Скопинского района состоялось значимое мероприятие патриотической направленности, смотр-конкурс строя и песни. Поддержать ребят и поздравить с наступающим праздником пришли педагоги школы, приглашённые гости, а также почётный гость, полковник в запасе, ветеран вооруженных сил РФ, сотрудник местного отделения ДОСААФ по городу Скопину и Скопинскому району Андрей Витих.

Во все времена Россия славилась военной выправкой, солдатской доблестью, отвагой и задушевной песней, которая может дать силы на самый тяжелый, ответственный бой. Все эти качества и показывали школьники на данном мероприятии.

В смотре приняли участие как старшеклассники, так и учащиеся начальных классов, причём малыши ничем не уступали взрослым ребятам в бравом задоре и исполняли строевую песню даже с ещё большим азартом и старанием.