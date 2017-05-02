В Скопинском районе прошёл смотр-конкурс строевой подготовки и военно-патриотической песни

Победителями стали ученики Мало-Шелемишевской школы.

Общество

В Скопинском районе Рязанской области. стало доброй традицией в канун праздника победы в Великой Отечественной войне проводить смотр-конкурс строевой подготовки и военно-патриотической песни «Равнение на победу». В этом году мероприятие прошло в Вослебовской школе.

Участие в конкурсе приняли 8 команд образовательных учреждений Скопинского района. Почётными гостями и членами жюри стали: заместитель главы администрации по социальным вопросам и гарантиям Александр Соловьёв, глава Вослебовского сельского поселения Александр Чевагин, руководитель местного исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» Скопинского района Виктория Зверкова, воин-интернационалист, атаман Скопинского отделения «Союза казаков – воинов России и зарубежья» Александр Колпинский, представители Скопинской районной общественной организации ветеранов военной службы «Служу Отечеству», гвардии подполковники Александр Бирюков и Анатолий Сёмин.

– Приближается большой праздник – 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой даты 9 мая в Скопинском районе состоится торжественный митинг. Победителям данного конкурса представится честь выступить на нём в такой значимый для всех нас день, –сказал Александр Соловьёв. – Я от всей души желаю вам удачи и победы.

Как и полагается, начался смотр со сдачи рапортов командиров отрядов, которые принимал Александр Бирюков. Уверенно и бойко командиры сдавали рапорт, и столь же уверенно отдавали команды своим подчинённым.

Для многих ребят этот конкурс стал серьёзным испытанием, потому что в таком соревновании они принимали участие впервые, ну а некоторые из них уже не первый раз показывают своё мастерство.

Мероприятие получилось интересным и захватывающим – настоящий военный парад. Каждая команда отличалась особой формой, выправкой и желанием победить.

По итогам смотра-конкурса третье место заняла команда Ильинской школы, на втором месте команда Вослебовской школы, ну а победителями конкурса стали Мало-Шелемишевские школьники.

В заключении организаторы мероприятия отметили, что такие конкурсы нужно проводить обязательно, потому что они сплачивают ребят, дают им возможность почувствовать себя одной командой, единым коллективом.