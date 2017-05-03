В Скопинском районе прошёл очередной приём главы

На приёме были рассмотрены обращения, затрагивающие вопросы благоустройства рабочего посёлка Побединка, ремонта дороги в селе Южном, строительства участка дороги в деревне Свинушки.

Общество

В среду, 3 мая, глава администрации Скопинского района Александр Боков провёл личный приём граждан, на котором присутствовали заместители главы и специалисты администрации.

На приёме были рассмотрены обращения, затрагивающие вопросы благоустройства рабочего посёлка Побединка, ремонта дороги в селе Южном, строительства участка дороги в деревне Свинушки.

Первый вопрос касался вывоза мусора из посёлка, установки дополнительных мусорных баков, неудовлетворительной работы коммунальной службы, ремонта дороги и обустройства детской площадки.

Александр Боков дал разъяснения по данному вопросу и отметил, что в текущем году в рамках проекта «Моногород» дорога по улице Молодёжной и дворовые территории будут отремонтированы.

По второму вопросу глава администрации также дал чёткие разъяснения обратившимся гражданам.

– Строительство, ремонт и содержание дорог осуществляется в рамках Дорожного фонда, который создан в каждом поселении района, – подчеркнул Александр Иванович. – Решение о направлении денежных средств на тот или иной объект принимает Совет депутатов поселения. В 2018 году будет запланирована разработка проектно-сметной документации на данный участок дороги от улицы Комсомольской до улицы Южной.

В ходе обсуждения вопроса, касающегося строительства участка дороги в деревне Свинушки, глава администрации заверил, что проектно-сметная документация разработана и утверждена. Строительство данной дороги на его личном контроле.