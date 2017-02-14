В Скопинском районе прошёл финал муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2017»

Воспитательницы показали свое педагогическое мастерство на открытых занятиях, представили видеоролики о своих достижениях и увлечениях.

Общество

Во вторник, 14 февраля, в Скопинском районе состоялся заключительный муниципальный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2017», в котором приняли участие педагогические работники семи дошкольных образовательных учреждений муниципалитета.

Мероприятие открыли воспитанники Успенского детского сада со стихотворениями в адрес своихвоспитателей и песней «Детский сад», после чего зал громкими аплодисментами встретил участников конкурса.

Позади у конкурсанток два сложнейших этапа, которые они достойно преодолели. В рамках этих конкурсов воспитательницы показали свое педагогическое мастерство на открытых занятиях, представили видеоролики о своих достижениях и увлечениях.

Третий (финальный) этап включал в себя два задания: «Мастер-класс», где участники демонстрировали конкретную технологию воспитания детей, отражающую современные тенденции развития дошкольного образования и ток-шоу «Профессиональны й разговор», где лауреаты конкурса вели обсуждение проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы.

В ходе испытаний, педагоги не только рассказали о различных эффективных формах и методах работы с детьми, но и показали своим коллегам небольшие мастер-классы. Пластилин, вода, лак для ногтей, картофельный крахмал и предметы домашнего обихода – всё это было использовано для работы. Но наряду с рукоделием воспитатели огромное внимание уделили и интеллектуальном у развитию: на некоторых мастер-классах нужно было сочинить сказку на экологическую тематику, а также ответить на вопросы. С легкостью и профессионализмо м работники дошкольных учреждений справились и со вторым испытанием.

В завершении конкурса члены жюри подвели итоги и огласили результаты. По решению жюри победителем стала воспитатель Успенского детского сада Зоя Любомирова, которой присвоили звание «Воспитатель года Скопинского района – 2017» и вручили памятный диплом и ценный подарок.

Зоя Георгиевна, как представитель Скопинского района, теперь примет участие во Всероссийском этапе областного конкурса «Воспитатель года», который пройдет в марте этого года.