В Скопинском районе прошёл День семьи, любви и верности

На протяжении всего праздника для всех присутствующих с песнями и танцами выступали лучшие творческие коллективы района.

Общество

В пятницу,7 июля, в РДК Скопинского района состоялось мероприятие, посвящённое всероссийскому Дню семьи, любви и верности. На празднике собрались большое количество народа. Преимущественно это были семьи со стажем совместной жизни от пяти и более лет, а также молодые пары, которые находятся еще в самом начале совместного пути. Для всех присутствующих была подготовлена праздничная программа. Ведущие познакомили гостей с историей праздника, показали мини-спектакль о жизни Петра и Февронии.

Особое внимание в этот день уделили крепким и счастливым семьям муниципалитета, которых наградили памятными подарками от главы администрации Александра Бокова. Не обошли вниманием и многодетные семьи, а также семьи, которые в этом году отметили круглую дату совместной жизни. Организационный комитет по проведению дня семьи любви и верности в Российской Федерации, наградил их медалями за содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, продвижение основополагающих семейных и нравственных ценностей, принципов любви и верности, заботы о детях.

– Семья была и остаётся хранительницей нравственных и культурных ценностей, источником любви, понимания и уважения, – отметила первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации Надежда Васильева – именно в семье формируется основа нашего будущего, и поэтому очень важно, чтобы каждый ценил и уважал крепость семейных традиций.

На протяжении всего праздника для всех присутствующих с песнями и танцами выступали лучшие творческие коллективы Скопинского района, а завершилось торжество гимном семьи, любви и верности.