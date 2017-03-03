В Скопинском районе продолжают уборку памятников павшим войнам

Для взрослых это дело стало данью уважения героям войны, для детей – патриотическим воспитанием.

Общество

В Скопинском районе регулярно проводятся рейды по очистке памятников. На днях в Успенском сельском поселении сотрудники администрации Скопинского района, учителя и школьники муниципалитета убрали территорию вокруг мемориала павшим войнам в Великой Отечественной войне.

– На территории Скопинского района все памятники содержатся в надлежащем состоянии и регулярно убираются. Там, где есть учебные учреждения, убирают школьники, ведь это один из элементов патриотического воспитания подрастающего поколения. В других населенных пунктах, где школ нет - на уборку выезжает администрация района, – подчеркнул заместитель главы администрации Скопинского района по социальным вопросам и гарантиям Александр Соловьев. – Я очень признателен сотрудникам администрации, которые в очередной раз откликнулись и выехали на уборку, тем самым показав достойный пример жителям Скопинского района.

Для взрослых это дело стало данью уважения героям войны, для детей – патриотическим воспитанием, что есть основа для формирования человека сильного духа и верных жизненных принципов.