В Скопинском районе продолжают навещать ветеранов Великой Отечественной войны

Глава администрации Скопинского района Александр Боков посетил многих ветеранов войны и тружеников тыла, ковавших победу в те страшные годы.

Общество

В Скопинском районе стало доброй традицией навещать ветеранов Великой Отечественной войны в течение года, а с приближением большого праздника дня Победы такие встречи становятся ещё более теплыми и желанными.

Вот и в этом году глава администрации Скопинского района Александр Боков посетил многих ветеранов войны и тружеников тыла, ковавших победу в те страшные годы. Очередной тёплый приём состоялся в городском Побединском поселении у Михаила Косоурова.

Михаил Иванович родился 30 июля в 1922 года в Михайловском районе Рязанской области. После окончания школы пошёл работать в шахту, а летом 1941 года ушёл на фронт. Воевал на Степном фронте, где защищал от фашистов города Коломна, Волоколамск и Ржев. После контузии и тяжелейшего ранения долго лежал в госпитале, а после был направлен на Украинский фронт.

Как говорит Михаил Косоуров: «Осколки прошлого и по сей день дают о себе знать».

Его военная история, как и у любого участника войны, полна трагических событий, с которыми пришлось столкнуться, но вместе с тем каждое его слово пронизано оптимизмом, верой в будущее, надеждой, что тяжелые времена никогда не повторятся.

– Очень приятно, что у нас ещё есть ветераны, участники Великой Отечественной войны, которые сегодня живы, здоровы и когда с ними общаешься, чувствуется позитивный настрой и желание жить дальше, – подчеркнул Глава администрации Скопинского района Александр Боков. – Дай Бог вам здоровья и благополучия.

В ходе встречи Александр Иванович поздравил ветерана с наступающим праздником, зачитал ему поздравление от Президента РФ и Временно исполняющего обязанности Губернатора Рязанской области, а также вручил цветы и продуктовый набор.