В Скопинском районе продолжают готовиться ко дню Победы

Сотрудники администрации района вышли на посадку цветов.

Общество

В эти майские дни ветераны достают из шкафов свою парадную форму с орденами и медалями, по-армейски выглаживают лацкан, готовятся к тому, что бы 9 мая пройти в торжественном парадном строю и возложить цветы к обелиску павшим воинам. С не меньшей тщательностью готовится к празднику и Скопинский район. Уже сейчас совместными усилиями руководства муниципалитета, директоров школ, организаций и предприятий район принял парадный вид. У каждого учреждения развиваются яркие флаги, а на фасадах зданий растянуты победные плакаты и баннеры.

Большая работа в преддверии 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне была проделана еще задолго до праздника. На протяжении нескольких месяцев жители муниципалитета прикладывали немало усилий к тому, чтобы территория Скопинского района была приведена в порядок: убирали мусор, подметали тротуарные дорожки, высаживали деревья и облагораживали территорию около памятников павшим воинам.

Не так давно пустые клумбы, расположенные около школ, детских садов, различных организаций и предприятий, сейчас уже пестрят обилием ярких цветов. Сотрудники администрации Скопинского района вышли на посадку цветов и, буквально за пару часов, территория перед администрацией обрела новый, праздничный вид.

Теперь до самой поздней осени жителей и гостей муниципалитета будут радовать яркие бархотки и разноцветные петуньи.