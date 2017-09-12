В Скопинском районе продолжается ремонт дорог

Администрация Скопинского района отреагировала на просьбу жителей и начала ремонт дороги.

Общество

В понедельник, 11 сентября, генеральный директор ООО «Спецстроймеханизация» Николай Грачев приехал в село Вослебово на улицу Заречная, чтобы лично проконтролировать дорожные ремонтные работы. Дорога на этом участке раньше была с грунтовым покрытием, и в плохую погоду выезд на основную дорогу для жителей этой улицы был затруднен. Администрация Скопинского района совместно с организацией Николая Грачева отреагировали на просьбу жителей и начали ремонтные работы на данном участке.

– Наша организация выиграла аукцион по ремонту автомобильных дорог Скопинского района, который состоялся в мае. В связи с этим мы проводим ремонтные работы в девяти городских и сельских поселениях муниципалитета, – пояснил Николай Алексеевич. – Очередным объектом стал данный участок дороги и его ремонт мы закончим уже к концу этой недели.

По словам Николая Алексеевича на этом участке задействован грейдер, катки и большегрузные машины, которые занимаются перевозкой щебня.