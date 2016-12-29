В Скопинском районе подвели итоги года

Подведению итогов был посвящён торжественный вечер в ДК района.

Общество

В среду, 28 декабря, в Скопинском районе подвели итоги уходящего года. Участниками торжественного вечера, организованного в районном Доме культуры, стали руководители предприятий и организаций, представители общественности, работники образования, культуры, спортивной сферы и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Со словами приветствия к присутствующим обратился глава администрации муниципалитета Александр Боков.

– Я помню, как мы входили в этот тяжёлый високосный год. В начале было много тревог и опасений, но сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что в этом году мы сделали достаточно много важных и значимых дел для муниципалитета. И нельзя не упомянуть наше самое главное достижение – второй год подряд наш район занимает первое место по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Рязанской области. Такого в истории Рязанской области ещё не было, а наш район смог удержаться на высоких позициях второй год подряд благодаря вам, — отметил Александр Иванович.

К поздравлениям Александра Бокова присоединились глава муниципального образования Вячеслав Затяжных, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Мартынов, а также заместители главы администрации.

Под аплодисменты зрительного зала на сцену поднимались и получали награды те, кто в 2016 году проделал большую работу на благо муниципалитета, кто отличился на региональном и всероссийском уровне. Более девяносто человек были отмечены грамотами, благодарностями , ценными подарками от администрации района, губернатора Рязанской области, правительства Рязанской области и министерств региона.

Были награждены не только люди, но и предприятия и организации, активно сотрудничавшие с муниципалитетом. Церемония награждения заняла более двух часов, ведь в ряду достижений Скопинского района — реализация государственных и муниципальных программ, многочисленные награды в спортивных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах городских и сельских поселений, победы муниципальных творческих коллективов.

Завершилось мероприятие большой концертной программой.

Итоги года показали, что воплощение всех намеченных планов в районе возможно при условии сотрудничества и взаимодействия всех уровней власти. Органы местного самоуправления муниципалитета объективно оценивают ситуацию в местной экономике и социальной сфере, учитывая наличие ресурсов и возможностей, выявляют сильные и слабые стороны своей территории с целью принятия эффективных управленческих решений.