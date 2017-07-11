В Скопинском районе отметили День российской почты

Лучшие представители данной профессии получили заслуженные награды за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Общество

Каждое второе воскресенья июля в России отмечается День российской почты. В Скопинском районе в преддверии этого дня представители администраций Скопинского, Милославского районов и города Скопина поздравили работников данной сферы с профессиональным праздником.

– Ваша работа очень интересная и в тоже время сложная. Вас любят и уважают те, для кого вы работаете – отметила в своём поздравлении и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию, начальник финансово-казначейского управления Наталья Пигарина.

В торжественной обстановке лучшие из лучших представителей данной профессии получили заслуженные награды за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие и совершенствование средств почтовой связи.

– Как бы ни было тяжело в нашей работе, если есть понимание и взаимовыручка в коллективе, всё можно преодолеть, – подчеркнула в своём выступлении начальник Скопинского почтамта Любовь Воронцова, – мы всегда справлялись с трудностями и надеюсь, что так будет и в дальнейшем.

На протяжении всего мероприятия для виновников торжества звучали песни, которые зарядили работников почтамтов хорошим настроением на оставшийся день.