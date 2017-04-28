В Скопинском районе наградили работников пожарной охраны

День пожарной охраны отмечается 30 апреля.

Общество

В преддверии Всероссийского праздника – Дня пожарной охраны, который отмечается в стране 30 апреля, в здании администрации Скопинского района состоялось торжественное награждение работников этой профессии.

С вступительным словом к виновникам торжества обратились глава администрации Скопинского района Александр Боков и глава муниципального образования Вячеслав Затяжных.

– Праздник объединяет всех, для кого спасение человеческих жизней – ежедневная ответственная работа. Для вас нет понятия чужой беды. Вы первыми приходите на помощь людям, когда это необходимо, – обратился к пожарникам Александр Иванович. – Благодарю вас за верность профессии, мужество, героизм и готовность по первому зову прийти на помощь.

В ходе мероприятия за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днём пожарной охраны особо отличившихся сотрудников пожарной службы отметили благодарностями глав муниципалитета.

День пожарной охраны – это праздник настоящих, отважных мужчин, которые посвятили свою жизнь спасению людей, которые не страшатся огня, трудностей и готовы каждый день идти на риск ради спасения чужих жизней.

Высокий профессионализм работников пожарной охраны в очередной раз является неоспоримым доказательством того, что пожарная служба в наши дни является одной из важнейших по профилактике, устранению пожаров и проведению спасательных работ в условиях повышенной опасности. Ведь только благодаря профессионализму, высокой ответственности, бесстрашию и слаженной работе, на счету работников пожарной охраны сотни предотвращенных несчастий и тысячи спасенных человеческих жизней.