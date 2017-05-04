В Скопинском районе наградили победителей конкурса «Откровение»

В этом году в конкурсе приняли участие девять педагогов.

Общество

В четверг, 4 мая в здании администрации Скопинского района прошел заключительный этап конкурса «Откровение» среди преподавателей общеобразовательных учреждений, реализующих курс «Основы религиозных культур и светской этики».

В конце учебного года в Скопинском районе уже стало доброй традицией подводить итоги работы педагогов общеобразовательных учреждений, работающих в этом направлении. В этом году в конкурсе приняли участие девять педагогов. И сегодня они в теплой обстановке принимали поздравления от главы администрации Скопинского района Александра Бокова, от коллег и сотрудников администрации. В этот, значимый для учителей, день также большой вклад в создание праздника для своих педагогов внесли дети, которые уже не один год изучают «Основы религиозных культур и светской этики». Большой багаж своих знаний они отразили в стихотворениях, песнях и увлекательных сценках про иеромонаха Русской церкви,чудотворца всея России Сергия Радонежского.

– Нам дети сегодня преподали урок, основываясь на тех знаниях, которые дали им вы, уважаемые педагоги, – подчеркнул Александр Иванович. – Если у нас в Скопинском районе есть такие артистичные, умные и активные дети и, конечно же, учителя, которые их учат всему этому, то я с уверенностью могу сказать, что муниципалитет ждет хорошее будущее.

По итогам конкурса призерами стали учитель Вослебовской школы Галина Еремина и учитель Ильинской школы Татьяна Демина, а победителем по праву стала Любовь Мерзлякова из Горловской школы.