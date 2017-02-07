В Скопинском районе готовятся к строительству восьмиквартирного дома для детей-сирот

В настоящее время выбран участок в Побединском городском поселении, где в этом году будет построен дом.

Общество

В соответствии с соглашением, которое ежегодно заключается между администрацией Скопинского района и министерством образования Рязанской области, регион передаёт муниципалитету полномочия по приобретению квартир для детей-сирот.

Данная программа работает уже несколько лет. В её рамках в прошлом году было приобретено шесть квартир, а в 2017 году будет куплено ещё семь.

В настоящее время выбран участок в Побединском городском поселении, где в этом году будет построен дом для детей-сирот.

– Сейчас мы проводим предварительный осмотр данного участка с последующим межеванием. Далее – торги и строительство, – пояснил начальник отдела ЖКХ администрации Скопинского района Владимир Будулев.

Хочется отметить, что с 2013 года муниципалитет приобретает только вновь построенное жилье для этой категории граждан.