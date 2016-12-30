В Скопинском районе детей поздравили с Новым годом

Тёплая атмосфера, семейный уют и предпраздничная суета – всё это царило в домах, куда приходили представители администрации Скопинского района.

Общество

В четверг, 29 декабря, в преддверии новогодних праздников начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Скопинского района Владимир Гамаюнов вместе с представителями молодёжной администрации и комиссией по делам несовершеннолетних посетил дома детей с ограниченными возможностями и детей из малоимущих семей, чтобы поздравить ребят и их родных с наступающими праздниками.

Каждый дом наполнялся детской радостью, когда на пороге появлялась клоунесса Смешинка с кульком подарков в руках. Никто из домочадцев не ожидал увидеть в своём доме весёлого Арлекина, и такой неожиданный визит стал ещё более приятным сюрпризом. Каждый ребёнок, к которому наведывались гости, не стеснялся и с удовольствием рассказывал новогодние стихотворения, пел песни и танцевал. А некоторые из малышей показали весёлым шутникам свою праздничную ёлку и любимые игрушки.

Тёплая атмосфера, семейный уют и предпраздничная суета – всё это царило в домах, куда приходили представители администрации Скопинского района. Домочадцы угощали их горячим чаем с пирожками, а между делом, малыши играли со Смешинкой и рассказывали ей интересные истории.

Конечно же, каждый ребёнок получил свой новогодний сладкий гостинец. Но не только конфеты принесла клоунесса детям. Зная любимые увлечения ребят и их пожелания, Смешинка заготовила для каждого индивидуальный подарок: юный художник получил принадлежности для рисования, спортсмен – новые баскетбольные кроссовки, а маленький любитель автомобилей – большую машину из конструктора «Лего».

Все дети ликовали от восторга, а ведь счастливые глаза детей – лучшая награда организаторам мероприятия, которые принесли в их дом праздник.