В Скопинском районе активно продолжается строительство Ильинской школы

В настоящее время полностью отремонтированы классы, коридоры, пищеблоки и другие внутренние помещения.

Общество

В Скопинском районе полным ходом идёт строительство одного из главных социально-значимых объектов муниципалитета – Ильинской средней школы. На протяжении всего строительства и до сегодняшнего дня объект находится на постоянном контроле у главы администрации Скопинского района Александра Бокова. В настоящее время работы на данном объекте идут к завершению: полностью отремонтированы классы, коридоры, пищеблоки и другие внутренние помещения. Полным ходом работа ведётся на прилегающей к школе территории.

– Основная работа сделана, доделываются мелкие штрихи, начали электроизмерительные работы, – отметил главный инженер отдела капитального строительства администрации муниципального образования – Скопинский муниципальный район Юрий Мягков – Я думаю, в ближайшее время, если погода позволит, мы полностью завершим строительство.

Строительство Ильинской средней школы ведётся в рамках федеральной программы устойчивого развития сельских территорий и региональной программы социального и экономического развитие населенных пунктов. В сентябре 2017 года школа, рассчитанная на 132 ученика, раскроет свои двери перед учителями и школьниками.