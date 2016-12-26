В Скопине антинаркотическая комиссия и комиссия по профилактике правонарушений объединили усилия

Ведомства провели совместное заседание с расширенной повесткой дня.

Общество

Совместное заседание провели в Скопине антинаркотическая комиссия и комиссия по профилактике правонарушений, информирует пресс-служба Скопинской районной администрации. Оно состоялось в понедельник, 26 декабря, в здании администрации Скопинского района.

В мероприятии участвовали представители подразделений районной администрации, специалисты сфер образования и культуры, главы городских и сельских поселений района.

В повестке дня заседания объединили два насущных вопроса: текущую ситуацию в Скопинском районе по проблемам совершения правонарушений и наркомании. Ситуацию признали требующей немедленного вмешательства.

Как прозвучало на заседании, в Склпинском району регулярно фиксируются случаи вождения автотранспорта в нетрезвом состоянии или наркотическом опьянении. С целью уменьшить число «пьяных вождений», а особенно – потенциальных жертв подобного поведения, межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» проводит профилактические мероприятия. Полиция организует беседы со школьниками, их родителями, жителями района, по выходным дням проводит рейды с участием народных дружин.

Деятельности народных дружин сегодня уделяется особое внимание. На заседании было решено всячески поощрять энтузиазм этих людей, дабы обеспечить их трудами покой на улицах Скопинского района.

Вторым важнейшим вопросом для обсуждения стал отчет об антинаркотической деятельности. На настоящий момент статистика наркоманов среди подростков и молодёжи растёт, что заставляет принимать эффективные меры.

Для предотвращения ситуации работники Скопинской ЦРБ, управления образования, отдела культуры проводят разноплановые мероприятия, чтобы активизировать население на позитивную деятельность, информировать людей о вреде приема наркотиков и алкоголя.

После подведения итогов и утверждения плана на грядущий 2017 год собравшихся торжественно наградили памятными подарками.