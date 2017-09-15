В школах и детских садах Рязани установили пандусы, подъёмники и лифты

На эти цели из федерального бюджета направлено более 33 млн. рублей.

Общество

В 21 образовательном учреждении Рязани провели реконструкцию входных групп для удобства маломобильных групп населения. Здесь установили пандусы, специальные двери, подъёмники и лифты, было закуплено специальное оборудование для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья – с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития. Для кабинетов психологов, логопедов и сенсорных комнат приобретены специальные комплекты зеркал, оборудование для тактильного кабинета, учебно-методические комплексы, специальное слуховое оборудование. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 33 млн. рублей.

Как сообщает сайт администрации города, в настоящее время в рязанских школах и детских садах учатся 620 школьников и 304 дошкольника с ограниченными возможностями здоровья.