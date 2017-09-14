В Шиловском районе обустраивают святой источник

На проект благоустройства будет потрачено почти полмиллиона рублей.

Общество

В Шиловском районе Рязанской области начат проект по благоустройству территории святого источника у деревни Кривцово. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

На реализацию проекта планируется потратить почти полмиллиона рублей. Деньги пойдут из областного и местного бюджета, а также из пожертвований юридических и частных лиц.

Идея благоустроить святой источник в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» принадлежит инициативной группе во главе с настоятелем Преображенского храма отцом Владимиром.

Над источником установят шатёр, построят купальню и часовню, обустроят спуск и установят поклонный крест. Деньги на это соберут в качестве пожертвований.