В сфере молодёжной политики Рязанская область занимает лидирующие позиции

Об этом свидетельствуют результаты рейтинга эффективности органов власти по регионам России.

Общество

Рязанская область – в числе регионов-лидеров 2016 года по результатам рейтинга эффективности региональных органов исполнительной власти в деле реализации государственной молодёжной политики. Такая информация появилась на сайте правительства региона.

Группа лидеров рейтинга состоит из 21 субъекта федерации. Наша область занимает в ней 10–11 место.

Рейтинг подготовило Федеральное агентство по делам молодёжи. Деятельность профильных органов власти оценивалась по совокупности критериев эффективности их работы в рамках 16 ключевых направлений молодёжной политики.

Учитывается патриотическое воспитание юношества, поддержка общественных молодёжных организаций, вовлечение молодых людей в инновационную, творческую, предпринимательскую, волонтёрскую деятельность, формирование у молодежи принципов здорового образа жизни, привычки к занятиям спортом, развитие молодежного самоуправления и другие показатели.