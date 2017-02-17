В Съезде фермеров принимают участие главы КФХ Рязанской области

17 февраля в пленарном заседании XXVIII съезда АККОР примет участие министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв.

Общество

В Москве открылся XXVIII Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Об этом сообщает сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Рязанскую область на мероприятии представляют заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Дудукин, представители областного отделения некоммерческого партнёрства крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов «Союз крестьян», главы КФХ из Рязанского, Михайловского, Ухоловского и Касимовского районов.

17 февраля в пленарном заседании XXVIII съезда АККОР примет участие министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв.

Делегаты рассмотрят проект новой редакции Программы – Манифеста АККОР. Этот документ был принят в 2005 году и отражает взгляд фермерского сообщества на задачи государственной аграрной политики, на роль системы фермерского самоуправления в ее разработке и реализации.