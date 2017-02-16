В селе Шахманово Рязанского района построили новый водопровод

Работы на данном объекте выполнила рязанская подрядная организация ООО «Бурводстрой».

Общество

Завершились работы по строительству объекта водоснабжения в деревне Шахманово Рязанского района. Об этом сообщил сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Работы на данном объекте выполнила рязанская подрядная организация ООО «Бурводстрой». Введено в эксплуатацию 8,24 км водопроводных сетей. На это в 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса на 2015-2020 годы» были выделены средства в объёме 14,073 млн. рублей (7,01 млн. рублей – из федерального бюджета, 6,89 млн. рублей – из областного бюджета, 0,169 млн. рублей – из местного бюджета).

Напомним, что всего в 2016 году на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности в рамках федеральной целевой программы было выделено 48,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 20,4 млн. рублей, из областного бюджета – 27 млн. рублей и из местного бюджета – 0,7 млн рублей.