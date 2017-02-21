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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_sasovskom_socialno-reabilitacionnom_centre_dlja_nesovershennoletnih_proshla_razvlekatelnaja_programma_ekologicheskoe_assorti/

В Сасовском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошла развлекательная программа «Экологическое ассорти»
Детям рассказали о том, как важно любить и беречь природу, как необходимо охранять окружающую среду.

Общество   73

В субботу, 18 февраля, в Сасовском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошла развлекательная программа «Экологическое ассорти», которую подготовили участники детской театральной студии «Феникс» Муниципального культурного центра и активисты местного отделения «Молодая гвардия Единой России». 
Ведущие программы Козырев Кирилл и Изосимова Екатерина рассказали ребятам о том, как важно любить и беречь природу, как необходимо охранять окружающую среду. Самым маленьким участникам очень понравилась игра «Угадай животное».

Подвести результаты соревнования было сложно, потому что все показали себя отличными знатоками природы. Победила дружба! В завершении праздника воспитанники реабилитационного центра подарили своим гостям весёлый и зажигательный танец.