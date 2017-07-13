В Сасовском районе ожидают богатый урожай пшеницы, ячменя и гороха

Эксперты посевы местных сельхозпредприятий.

Общество

В Сасовском районе прошла проверка полей сельхозпредприятий. Об этом сообщает официальный сайт министерства сельского хозяйства Рязанской области.

Эксперты под руководством начальника управления сельского хозяйства и имущественных отношений Романа Марочкина осмотрели местные посевы пшеницы, гороха и ячменя.

По итогам проверки они высоко оценили качество зерновых и зернобобовых культур сасовских аграриев.

Также эксперты отметили достойное состояние посевов сахарной свеклы и подсолнечника