http://7info.ru/news/ryazan-society/v_sasovskom_rajone_ozhidajut_bogatyj_urozhaj_pshenicy_jachmenja_i_goroha/
В Сасовском районе ожидают богатый урожай пшеницы, ячменя и гороха
Общество 36
В Сасовском районе ожидают богатый урожай пшеницы, ячменя и гороха
Общество 36
Эксперты посевы местных сельхозпредприятий.
В Сасовском районе прошла проверка полей сельхозпредприятий. Об этом сообщает официальный сайт министерства сельского хозяйства Рязанской области.
Эксперты под руководством начальника управления сельского хозяйства и имущественных отношений Романа Марочкина осмотрели местные посевы пшеницы, гороха и ячменя.
По итогам проверки они высоко оценили качество зерновых и зернобобовых культур сасовских аграриев.
Также эксперты отметили достойное состояние посевов сахарной свеклы и подсолнечника