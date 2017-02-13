В Сасовском индустриальном колледже состоялся просмотр творческих номеров «Арт-Профи Форума»

Команды продемонстрировали серьёзную подготовку и стремление пройти в финал региональной программы.

Общество

9 февраля выездная комиссия экспертов региональной программы «Арт-Профи Форум» во главе с Екатериной Озиной, куратором региональной программы в Рязанской области, оценила рекламы-презентации профессий Сасовского индустриального колледжа и Кадомского технологического техникума. Обе команды продемонстрировали серьёзную подготовку и стремление пройти в финал региональной программы.

Программа «Арт-Профи Форум» реализуется на территории Рязанской области уже 16 лет и ежегодно привлекает сотни молодых людей. Проект способствует повышению престижа рабочих профессий и специальностей, реализации профессионального и творческого потенциала молодёжи.

Всё это время в «Арт-Профи Форум» принимают участие студенты Сасовского индустриального колледжа. Какие только профессии не представляли ребята в своих творческих рекламах-презентациях за 16-летний срок: продавец, автомеханик, портной-модельер, электрик, помощник машиниста, коммерсант, бухгалтер. Формы написания сценария для выступления тоже старались выбирать разные – мини-спектакль и агитбригада, выступление театра мод и театра пародий, в стиле КВН и мюзикла, инсценировка сказки и путешествие во времени. На этот раз команда индустриального колледжа под руководством педагога-организатора О.В. Кузнецовой и педагога дополнительного образования А.П. Будановой подготовила рекламу-презентацию профессии повар в стиле телевизионного шоу «Comedy Woman».

После 14 февраля станут известны результаты заочного этапа и итоги отборочного тура. Финальное мероприятие регионального этапа программы «Арт-Профи Форум» состоится 2 марта 2017 года в Рязанском Дворце молодёжи.