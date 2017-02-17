В Сасовском индустриальном колледже прошло мероприятие «Афганистан болит в моей душе»

Ребята узнали о том, как выполняли свою воинскую обязанность наши солдаты, о том, что такое армейская служба и взаимовыручка, о том, какая использовалась техника, а также некоторые факты из жизни афганского народа.

Общество

В течение всего учебного года в Сасовском индустриальном колледже проходит цикл мероприятий патриотической направленности «Героями не рождаются, героями становятся». Одно из таких мероприятий «Афганистан болит в моей душе», с участием ветерана боевых действий в Республике Афганистан, выпускником нашего учебного заведения, Сергеем Юрьевичем Торжковым, прошло в читальном зале библиотеки отделения №1. На встрече присутствовали группы 1 курса С-36-1 (классный руководитель Адрова Е.В.), К-38-1 (классный руководитель Золотов Н.А.) и Пр-39-1 (классный руководитель Палькина Е.Н.).

Проведение мероприятия было приурочено к отмечаемому 15 февраля Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества и 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. День памяти воинов-интернационалистов – символ признания и глубокого уважения подвига солдат и офицеров, защищавших безопасность и интересы Родины в военных конфликтах.

Встреча проходила в форме урока мужества. Ребята узнали о том, как выполняли свою воинскую обязанность наши солдаты, о том, что такое армейская служба и взаимовыручка, о том, какая использовалась техника, а также некоторые факты из жизни афганского народа. В ходе встречи Сергей Юрьевич поделился своими воспоминаниями о прохождении срочной службы и выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан.

Своими впечатлениями о встрече поделились студенты группы Пр-39-1:

- Мы с большим интересом слушали выступление человека, который прошел испытание войной. Когда Сергей Юрьевич говорил о боевых эпизодах, с трудом представлялось, через что пришлось пройти нашим солдатам, что они пережили.

Но самое главное, все присутствующие ясно поняли, что только мужество, выносливость и огромная любовь к Родине, к родным и близким, помогла нашим воинам выстоять в этой войне и героями вернуться домой.