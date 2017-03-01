В Сасово продолжается капитальный ремонт кровель и лифтов

Евгения Рубцова поручила начальникам отделов капитального строительства и ЖКХ взять на особый контроль организацию и проведение капитального ремонта крыш и других работ, проводимых в жилых многоквартирных домах города.

Общество

В городе Сасово Рязанской области продолжаются работы по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта. Из намеченных на текущий год 17 объектов по ремонту кровли, полностью выполнены работы на доме № 10 микрорайона «Южный». Находятся в работе дома д.18, д.29 и д.27. В ближайшее время начнётся капитальный ремонт крыши на доме №31 мик-она «Южный». В отношении остальных 12 домов ведутся подготовительные работы.Собственники домов рассматривают и утверждают сметную документацию, разработанную региональным оператором. К таким домам относятся д.1 и д.51 мик-она «Южный», дома №3 и №8 микрорайона «Северный», дома расположенные по адресам: Авиагородок д.15. ул.Электрификации д.3, ул.8 Марта д.30-Б. ул. Октябрьская д.24, ул.Пушкина д.114, ул.Строителей, д.1-А и Проспект свободы, д.24. По многоквартирному дому №5 Делегатского проезда процедура определения подрядчика уже проведена. Капитальный ремонт крыши и других видов работ будет выполнять Рязанская фирма ООО «Класс-Р». В настоящее время, в рамках программы капитального ремонта в д.11 микрорайона «Северный» проводится замена 7 пассажирских лифтов.В ходе совещания с руководителями структурных подразделений глава администрации города Сасово Евгения Рубцова дала поручение начальникам отделов капитального строительства и ЖКХ взять на особый контроль организацию и проведение капитального ремонта крыш и других работ, проводимых в жилых многоквартирных домах города.Контроль, за исполнением поручения возложен на первого заместителя главы по строительству, ЖКХ и благоустройству Сергея Ямщикова.Отметим, что рейды по контролю качества капремонтов уже приобрели системный характер. В работе по проверке качества капремонтов принимают участие сотрудники администрации, депутаты Думы города Сасово, члены местного отделения политсовета ВПП «Единая Россия» и специально созданная рабочая группа «Общественный контроль», в состав которой входят профессиональные строители, сметчики, специалисты тепло и водоснабжения. Возглавляет работу группы председатель Думы города Сасово, директор ООО «Возрождение» Сергей Дзюба.В период подготовки и проведения капитальных работ они выезжают на адреса домов и контролируют сроки и ход проведения капитального ремонта.