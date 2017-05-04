В Сасове заместитель министра ТЭК и ЖКХ области провёл личный приём граждан

Заместителем министра ТЭК и ЖКХ области были даны развернутые ответы на все интересующие руководителей управляющих компаний и жителей города Сасово вопросы.

Общество

3 мая 2017 года заместитель министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов провел личный прием граждан города Сасово. С вопросами о выполнении капитального ремонта многоквартирных домов, переносе сроков его проведения на более ранние периоды и о предоставлении коммунальных услуг обратились руководители трех управляющих компаний: ООО «Рубикон», ООО «ЖЭУ», ООО «Южный край» и более 20 жителей города.Также на приёме присутствовали помощник врио губернатора Рязанской области по городу Сасово Рузия Семенеева, первый заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ и благоустройству Сергей Ямщиков, руководитель аппарата администрации Елена Лощинина и начальник отдела ЖКХ администрации Юлия Мартынова.В ходе беседы Андрей Олегович рассказал о формировании региональной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и, к большому сожалению собственников помещений, сообщил о том, что перенос сроков проведения капитального ремонта на тех домах, по которым обратились граждане, на более ранний период не возможен.Заместителем министра ТЭК и ЖКХ области были даны развернутые ответы на все интересующие руководителей управляющих компаний и жителей города Сасово вопросы.