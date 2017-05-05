В Сасове состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета среди учащихся образовательных учреждений города

Победители эстафеты были награждены памятными кубками, дипломами и подарками.

Общество

В преддверии празднования Дня Победы в Сасове состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета среди учащихся образовательных учреждений города.

Перед началом пробега к участникам эстафеты со словами приветствия обратились глава администрации Евгения Рубцова, председатель общественного совета ветеранов военно- морского флота Владимир Рузлев, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Сергей Икрянников. Маршрут эстафеты проходил по центральным улицам города.

На всём протяжении участников пробега приветствовали жители города Сасово. Победители эстафеты были награждены памятными кубками, дипломами и подарками.