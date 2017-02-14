В Сасове с юбилеем поздравили старейших жителей города

В праздничные дни юбиляров посещают на дому глава администрации города Сасово Евгения Рубцова, заместитель главы Людмила Амелина, специалисты администрации

Общество

В городе Сасово Рязанской области сложилась добрая традиция - достойно поздравлять с юбилеем старейших жителей города. В феврале семь жителей города Сасово отмечают красивые юбилеи - 90 и 95 лет. Это Мария Степановна Строкова, Александра Семеновна Бовина, Мария Ивановна Харламова, Валентина Павловна Савченкова, Анастасия Ивановна Шаповалова, Александр Логинович Трушкин и Анатолий Васильевич Пышкин.В праздничные дни юбиляров посещают на дому глава администрации города Сасово Евгения Рубцова, заместитель главы Людмила Амелина, специалисты администрации, начальник отдела социальной защиты населения Галина Вавилкина и председатель городского Совета ветеранов войны труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Галина Пицына, чтобы вручить поздравление Президента страны и подарки.Примечательно, что все юбиляры, несмотря на более чем почтенный возраст, находятся в хорошей форме, окружены вниманием и заботой близких, хорошо помнят многие события своей жизни, о чём с удовольствием рассказывают гостям.Среди февральских юбиляров свой 86 день рождения отметила и Шемарова Инна Михайловна. В этот день в доме вдовы полного кавалера ордена Славы, участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина города Сасово Василия Михайловича Шемарова было многолюдно. Поздравить Инну Михайловку пришли педагоги и студенты индустриального колледжа, учащиеся 6А класса средней школы №6, специалист администрации города Сасово Ирина Холопова, директор центральной библиотеки Нина Крылова, ветеран войны Олег Михайлович Кулев друзья и близкие родственники семьи Шемаровых. Не умолкал в этот день и телефон. Со всех уголков России звонили Инне Михайловне её бывшие ученики, которых она обучала азам сложной, но интересной науки - математике.