http://7info.ru/news/ryazan-society/v_sasove_proveli_vesjolye_starty_dlja_junyh_sportsmenov/
В Сасове провели весёлые старты для юных спортсменов
Общество 143
Дети смогли поиграть в «снежки», побывать в роли ёлки, поздравить всех с наступившим Новым годом и многое другое. Все получили заряд бодрости, множество позитивных эмоций и, конечно же, подарки от Деда Мороза.
В Сасове провели весёлые старты для юных спортсменов
Общество 143
Все получили заряд бодрости, множество позитивных эмоций и, конечно же, подарки от Деда Мороза.
Дети смогли поиграть в «снежки», побывать в роли ёлки, поздравить всех с наступившим Новым годом и многое другое. Все получили заряд бодрости, множество позитивных эмоций и, конечно же, подарки от Деда Мороза.