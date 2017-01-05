В Сасове провели весёлые старты для юных спортсменов

Все получили заряд бодрости, множество позитивных эмоций и, конечно же, подарки от Деда Мороза.

Общество

В среду, 4 января, в рамках декады здоровья и спорта в ФСК «Планета спорта» города Сасово Рязанской области прошли весёлые старты «Новогодние забавы» для самых юных воспитанников спортивной школы. Сложные, но в тоже время весёлые испытания проводил сам Дедушка Мороз со Снегурочкой.Дети смогли поиграть в «снежки», побывать в роли ёлки, поздравить всех с наступившим Новым годом и многое другое. Все получили заряд бодрости, множество позитивных эмоций и, конечно же, подарки от Деда Мороза.