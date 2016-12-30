В Сасове прошли новогодние ёлки для воспитанников ФСК «Планета спорта»

В этом году в гости к детям пришла одна из самых новогодних сказок – сказка про Щелкунчика.

Общество

28 и 29 декабря в ФСК «Планета спорта» в городе Сасово проходили новогодние ёлки для детей сотрудников спортшколы, а так же для самых юных воспитанников спортивно-оздоровительных групп спортивной школы.

В этом году в гости к детям пришла одна из самых новогодних сказок – сказка про Щелкунчика. Злые крысы во главе со своим королем пытались испортить детям праздник, сломать Щелкунчика и любимые куклы героини Маши, съесть все подарки. Но, разгадав хитрые загадки крысиного короля, дети вместе с Машей смогли спасти праздник и помогли Щелкунчику вновь стать принцем. А затем начались весёлые конкурсы, которые принесли детям и их родителям много радости и позитивных эмоций. И в завершении праздника герои сказки во главе с весёлым клоуном подарили всем детям новогодние подарки.