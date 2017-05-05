В Сасове поздравили участницу Великой Отечественной войны Екатерину Николаевну Лазареву

Ветерану вручили поздравительный адрес и подарок.

Общество

В четверг, 4 мая, заместитель главы администрации города Сасово по социальным вопросам Людмила Амелина посетила участницу Великой Отечественной войны Екатерину Николаевну Лазареву и от имени главы администрации Евгении Рубцовой вручила памятную открытку и подарок, а также поздравительный адрес от врио губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Вместе с Людмилой Михайловной Екатерину Николаевну поздравил и вручил подарок с учётом её просьбы директор филиала АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ Рязанская область» в г. Сасово, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Алексеевич Рыбин.

5 мая Екатерина Николаевна Лазарева приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Великой Победы в правительстве Рязанской области.