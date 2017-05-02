В Сасове отметили праздник Первомая

Большую концертную программу подготовили и провели творческие коллективы управления культуры города Сасово.

Общество

В понедельник, 1 мая, на площади перед МКЦ в городе Сасово были отмечены благодарственными письмами главы администрации работники предприятий и организаций за долголетний и добросовестный труд. За активную жизненную позицию были награждены члены общественных организаций, семьи участвующие в общегородских конкурсах и выставках, руководители детских садов.

Жителям города, занесённым на Доску Почёта, были выданы соответствующие сертификаты. Всех присутствующих с праздником Мира, Мая и Труда поздравила глава администрации Евгения Рубцова и её заместители Сергей Ямщиков, Людмила Амелина и Нелли Гайдова.

Большую концертную программу подготовили и провели творческие коллективы управления культуры города Сасово. На площадке перед импровизированной сценой образовательные учреждения города организовали выставку поделок «Пасхальная радость» и мастер классы по изготовлению сувениров своими руками.