В Сасове отметили День зимних видов спорта

Все участники праздника смогли весело и активно провести время и согреться горячим чаем с печеньями и пряниками.

Общество

В воскресенье, 19 февраля, в городе Сасово сотрудники ФСК «Кристалл» весело и задорно провели развлекательную программу, посвящённую Дню зимних видов спорта.

Традиционно не остались в стороне активисты местного отделения «Молодой гвардии Единой России». Все участники праздника смогли согреться горячим чаем с печеньями и пряниками, который организовали заместитель секретаря Елена Фролова и члены политсовета местного отделения «Единая Россия» Виталий Икрянников и Вадим Фролов.

День зимних видов спорта смог если не привить полноценную любовь к спорту, то хотя бы напомнить, насколько зима может быть прекрасной и как провести выходной весело и с пользой для здоровья.