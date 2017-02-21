В Сасове отметили 30-летний юбилей всероссийского ветеранского движения

Многие ветераны войны и труда услышали заслуженные слова благодарности и получили награды.

Общество

В понедельник, 20 февраля, председатели ветеранских «первичек» города Сасово, почётные гости мероприятия, глава администрации города Сасово Евгения Рубцова, заместитель главы Людмила Амелина, депутат Думы города Сасово Юрий Знаменский, начальник управления образования Светлана Горохова, начальник управления культуры и туризма Татьяна Панферова, представители учреждений социальной защиты населения, пенсионного фонда, индустриального колледжа, управления спорта и физической культуры, директора городских библиотек собрались в актовом зале Центра дополнительного образования. Поводом для встречи стал 30-летний юбилей ветеранского движения.

Открывая праздничное мероприятие, председатель Сасовского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда правоохранительных органов и вооруженных сил Галина Григорьевна Пицына рассказала об истории ветеранского движения на Сасовской земле, познакомила с фотовыстовкой, посвященной ветеранам и их деятельности. Отметила достижения городского Совета и первичных ветеранских организаций. В своём обращении она отметила: «Организация ветеранов объединила активных, неравнодушных, целеустремленных людей, вы занимаетесь очень важным и нужным делом: привлекаете внимание общественности к проблемам и судьбам ветеранов, защищаете их права, ведете обширную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежи, всех жителей города Сасово».

Затем с юбилеем виновников торжества поздравила глава администрации города Сасово Евгения Рубцова, которая сказала:

- Всем, что мы имеем сегодня, мы обязаны ветеранам. Ваше поколение отстояло свободу и независимость нашего государства на полях сражений, восстановило разрушенное хозяйство. Вы плодотворно сотрудничаете с органами местного самоуправления, делитесь своим жизненным и профессиональным опытом, показывая наглядный пример молодёжи, как нужно жить, чтобы приносить пользу обществу и родному краю. Мы испытываем чувство гордости, когда на областном уровне отмечают нашу ветеранскую организацию как одну из лучших и сильнейших в области. Сердечно благодарим всех, кто стоял у истоков районной организации ветеранов, и активно принимает участие в еёе деятельности.

В тот день многие ветераны войны и труда услышали заслуженные слова благодарности за огромный вклад в развитие ветеранского движения города Сасово и активную общественную деятельность. Благодарственные письма главы администрации были вручены председателям сасовских первичных организаций предприятий и организаций: Авдюшиной Н.А., Бакулину В.А., Вовик Н.И., Володиной Н.К., Егоровой Н.В., Ерофеевой Н.Е., Ивановой Н.В., Калошиной Т.В., Коргутову И.В., Крыловой Н.М., Кузнецовой З.В., Манухиной В.И., Метленко Р.А., Мироновой Н.В., Перепелкиной З.А., Пряниковой Т.И., Савиной Т.В., Симеонову В.А., Тараскину Е.П.,Улитину В.М., Федасову А.П., Щукину Г.С., Юняева Т.Т., Юргаеву З.Я., а также двум старейшим представителям ветеранского Совета города Сасово Воронину М.М. и Терехиной З.С.

Почётными грамотами главы администрации города Сасово были награждены заместитель председателя городского Совета ветеранов Ротэрмель В.К. и член призидиума Совета Гартье А.А. Отмечены благодарностью члены президиума Трухина Р.И.,Родин А.В.,Анохина О.И., Бочкарева Н.А. и Колошеина А.Г.

Почётными грамотами Думы города Сасово были награждены п редседатель комитета ветеранов Военно – Морского флота г.Сасово и Сасовского района, член общественного Совета по социальной политике Рузлев В.Н. и заместитель председателя первичной организации Сасовского летного училища Паршин А.П.

Встреча прошла в торжественной обстановке, свои подарки приготовило и молодое поколение - для ветеранов прозвучали песни в исполнении творческих коллективов Центра дополнительного образования. Большим подарком стало зажигательное выступление хора ветеранов войны и труда имени композитора Александра Аверкина.