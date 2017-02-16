В Сасове отменили карантин по бешенству животных

Ограничения действовали с 15 декабря минувшего года.

Общество

В городе Сасово Рязанской области отменили карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление губернатора опубликовано в четверг, 16 февраля.

Случай бешенства был выявлен на одном из личных подворий населённого пункта, в связи с чем с 15 декабря в Сасове действовали ограничения, направленные на предотвращение распространения заболевания.