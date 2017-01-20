В Сасове открыт сбор средств на изготовление памятника воинам-афганцам

Ориентировочная стоимость памятника составляет 1 700 000 рублей.

Общество

В 2014 году в городе Сасово Рязанской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски воинам-интернационалистам. В церемонии приняли участие, ветераны боевых действий в Афганистане, главы администраций г.Сасово и Сасовского района, общественные объединения, руководители предприятий и организаций, учащиеся школ и колледжа, жители муниципальных образований.

В настоящее время члены Сасовской городской общественной организацией «Союз ветеранов боевых действий» проводят большую и кропотливую работу по сбору средств на изготовление памятника, ориентировочная стоимость которого составит 1 700 000 рублей.

Оказать материальную помощь и перечислить средства на изготовление памятника может каждый. Свои пожертвования можно перечислить на счёт, открытый Сасовской городской общественной организацией «Союз ветеранов боевых действий» в Рязанском отделении №8606 ПАО Сбербанк г.Рязань

Реквизиты:

Получатель: Сасовской городской общественной организацией «Союз ветеранов боевых действий»

Банк: Рязанское отделение №8606 ПАО Сбербанк г.Рязань

Расчетный счет: № 40703810653000000491

Бик: 046126614

К/С 30101810500000000614 в ГУ ЦБ РФ России по Рязанской области