В Сасове обсудили вопросы укрепления единства представителей различных национальностей

В ходе заседания были заслушаны выступления о региональной практике, направленной на развитие межкультурного диалога, выявление проблем и выработку общих подходов к осуществлению этнокультурной деятельности.

Общество

14 февраля в МКЦ города Сасово в рамках форума «Через культуру – к согласию народов» был организован круглый стол по вопросам укрепления единства представителей различных национальностей и гармонизации межнациональных отношений, под председательством заместителя главы администрации Людмилой Амелиной.

В работе круглого стола приняли участие председатели общественных Советов города Сасово, директора школ, заведующие детских садов, представители сасовской местной национально – культурной автономии татар Нургаяс Гарипов и Адиль Барамыков, член диаспоры азербайджанской общины города Сасово Андроник Мартиросян, помощник губернатора Рязанской области Рузия Семенеева, заместитель руководителя аппарата по профилактике коррупционных и иных правонарушений Фарид Тынчеров, начальник управления образования Светлана Горохова и начальник управления культуры и туризма Татьяна Панферова.

В ходе заседания были заслушаны выступления, в которых прозвучала информация о лучшей региональной практике, направленной на развитие межкультурного диалога, выявление проблем и выработку общих подходов к осуществлению этнокультурной деятельности.

С основным докладом от представителей автономии татар выступил Нургаяс Гарипов, который подчеркнул, что в соответствии с результатами Всероссийской переписи населения на территории Рязанской области подавляющим большинством, проживает русское население -89%. Второе место занимают украинцы -8,9%. Третье место остается за мордвой, которых практически догнали армяне – 5,5%. Татары находятся на 4 месте -4,3%. Стремительно растет количество азербайджанцев и узбеков.

Местная национально-культурная автономия татар с 2011 года находится в статусе юридического лица и в соответствии с Уставом организации работает как на территории города, так и района. Таких НКА в Рязанской области всего три. Есть ещё в городе Касимов и самой Рязани. Члены Сасовской автономии татар по мере возможностей участвуют в слётах татарской и мусульманской молодёжи, конфенциях, фестивалях. На днях получили квоту на прибывание детей в летнем оздоровительном лагере «Идель», который находится на р.Волга. В августе делегация местных татар примет участие в VI съезде ВКТ. Большой популярностью пользуется среди разных национальностей, проживающих на Сасовской земле традиционный Сабантуй. Это праздник единения людей, который многие татарские имамы с удовольствием организуют и отмечают по всей России. В дни проведения Сабантуя в с.Бастаново приезжают представители разных национальностей. Полюбился он и коренным жителям Сасовской земли.

Ещё одним примером единения не только бастановцев, но и многонационального населения г. Сасово и Сасовского района стал сбор средств на строительство в 2015 году памятной стеллы, посвящённой 500-летию первого упоминания села в русских письменных источниках и памяти всех жертв, понесенных служивыми татарами и всеми другими жителями с. Бастаново, которые участвовали в войнах на протяжении всех веков.

Большая роль в работе татарского сообщества отведена вероисповеданию. В отличие от автономии, религиозная организация мусульман является структурным подразделение Духовного направления мусульман Рязанской области и далее ДУМ РФ. В 2013 году в Бастаново, где в основном проживают люди татарской национальности, избрали нового имама Исторической мечети села, майора в отставке Джуру Тураева, узбека по национальности. Через год Джура – хазрат стал председателем МРОМ и смог восстановить утраченный диалог с узбекской средой и со среднеазиатской диаспорой. Налаживаются в настоящее время и связи с турко -месхетинской (азербайджанской) общиной с.Любовниково.

Далее начальник управления образования Светлана Горохова и директор средней школы №3 Светлана Сарычева доложили о том, что в настоящее время в образовательных учреждениях города обучается 240 детей из 136 семей различных национальностей. Из них 62 ребенка дошкольного возраста и 178 человек – учащиеся школ. Рассказали о многочисленных направлениях работы в рамках организации социально открытого пространства, духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся. О многочисленных методах работы как с детьми, так и с их родителями. Доклад сотрудников образования сопровождался слайдами, подтверждающими многогранность проводимой работы и концертными номерами учащихся школ, включающих песни и танцы народов мира. Приятным сюрпризом, для все участников круглого стола стало выступление татарского творческого коллектива из с.Бастаново.