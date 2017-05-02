В Сасове обсудили вопросы празднования Дня Победы

Молодогвардейцы примут участие в митингах, концертах, патриотических акциях, параде Победы, шествии «Бессмертный полк».

Общество

В субботу, 29 апреля, в городе Сасово Рязанской области состоялось заседания штаба местного отделения «Молодая гвардия Единой России». Молодогвардейцы собрались на совет, чтобы обсудить участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 1 мая и 72-й годовщине Победы.

На заседании присутствовала заместитель секретаря местного отделения «Единая Россия» Елена Фролова.

Молодогвардейцы примут участие в митингах, концертах, патриотических акциях, параде Победы, шествии «Бессмертный полк», помогут в организации традиционной «Фронтовой поляны» для ветеранов и тружеников тыла.

В конце заседания Елена Фролова поблагодарила всех присутствующих за участие и поздравила с наступающими праздниками.